El Perfumerías Avenida va colpejar primer en la final pel títol de Lliga Femenina. Les de Salamanca van endur-se ahir per 55-44 el primer dels tres partits de la Final de la Lliga Endesa, en un duel marcat per la intensitat defensiva, un baix percentatge de tir i amb moltes expulsions: tres jugadores del València eliminades per personals, així com l’entrenador del Salamanca, Roberto Íñiguez, per dues tècniques.

Les locals, amb el caliu de la seva afició, van fer un molt bon primer quart, sumant el doble de punts que el València, amb un parcial de 20-10. El segon quart va destacar per la baixa anotació d’ambdós conjunts (11-13), però va permetre a les de Salamanca marxar als vestidors per davant al marcador, 31-23. Després del descans, el Perfumerías va aconseguir l’avantatge més gran del partit, de 13 punts, tot i que després, l’expulsió de Roberto Íñiguez per protestar una falta personal que va fer Fasoula, va donar pas a una reacció del València que les va deixar a només 6 punts abans d’arribar a l’últim quart. El pròxim partit és dijous a la Fonteta (20.30h).