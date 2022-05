Amb tres jornades encara per jugar-se, en el grup segon de Primera RFEF no hi ha res decidit tret dels descensos del Betis Deportivo i del Costa Brava. A la part de dalt, Andorra, Vila-real B i Albacete ja tenen assegurada una posició per a la fase d’Ascens a la Lliga Smartbank i ara manca per decidir quin dels tres pujarà directe a Segona Divisió. Ara mateix, qui mana a la Lliga és l’Andorra que es va desfer ahir de l’Albacete (3-1)en un duel entre primer i segon, crucial per les aspiracions d’ascens. El Vila-real és ara segon a tres punts dels andorrans gràcies a la golejada contra el Reial Madrid Castella 4-1. Quart i cinquè són el Sabadell i el Linares que van vèncer el Barcelona B i el San Fernando respectivament. A la part de baix, UCAM està descendit virtualment, mentre que Sevilla B, Linense, Cornellà i Sanluqueño lluitaran per no acompanyar-lo.