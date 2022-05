El Sarrià valora com a «tres anys d’èxit» l’estada a Plata

La UE Sarrià va posar fi dissabte passat a tres anys de somni amb una derrota davant el Teucro (32-25) que confirmava el descens matemàtic a Primera Nacional. Tothom al club estava mentalitzat que, tard o d’hora, arribaria aquest moment per les dificultats que hi ha hagut al llarg de la temporada, però no per això deixa de saber menys greu el descens de Divisió d’Honor Plata. Segons el president, Jordi Paretas, «feia uns quants partits que ho teníem clar pels problemes amb les lesions i les baixes, sobretot». Malgrat tots els inconvenients que comporta la pèrdua de categoria, a Sarrià s’acomiaden satisfets pel que s’ha aconseguit durant aquestes tres temporades a Plata. Podrien qualificar-se, fins i tot, «d’èxit total» perquè un «club modest i zero professional» ha estat competint de tu a tu en una categoria en què la majoria d’equips sí que són professionals i compten amb pressupostos importants.

«Estem tristos pel descens, encara que no és cap fracàs. Som conscients de quina ha estat la nostra realitat aquesta temporada i no hem pogut competir a l’altura de la resta», reconeix Paretas. El president té clar que per al Sarrià és un «orgull» haver donat l’oportunitat als nanos de la base, que tenen 18 i 19 anys, arran de la situació a la plantilla. «No hem perdut l’essència i la mantindrem el curs vinent a Primera Nacional. Potser enguany el canvi generacional ha estat més ràpid del compte per les baixes i les lesions, però ens ha deixat bones sensacions. Els jugadors continuaran sent joves i la majoria tindrà bagatge i experiència a Plata per la qual cosa podran competir contra qualsevol», apunta.

Paretas recorda que «quan vam pujar a Plata, l’aposta no era mantenir-nos sinó que els jugadors del planter competissin el millor possible». En aquest sentit, l’objectiu del club s’ha complert perquè a banda de jugar a Plata amb un equip marca de la casa també hi ha hagut jugadors com Pere Arnau (Osca) i Pau Guitart (Sifin) que s’han fet un lloc a Asobal. «D’aquests tres anys també ens quedem amb els jugadors que s’han format al Sarrià i que ara competeixen a Asobal. Si no fos pel pas del club a Plata, els seus respectius equips potser no s’hi haurien fixat per fitxar-los. No només és que juguin a Asobal, sinó que també formen part del set ideal de les darreres setmanes. Estem molt contents per fites així», diu.

La temporada vinent, per tant, el projecte del Sarrià continuarà sent el mateix. Només queda decidir si Josep Espar continuarà fent-se càrrec de la banqueta del primer equip, però hi ha bona sintonia entre les dues parts i tot apunta que molt aviat es tancarà el nou acord. Si finalment s’aposta per un canvi, el tècnic seguirà el seu vincle a l’entitat sarrianenca com a director esportiu.

«La idea és que els jugadors vagin agafant experiència i si d’aquí un parell o tres d’anys ens dona per l’ascens, ho tornarem a intentar. L’aposta és la formació. No ens tornarem bojos per pujar a Plata tant sí com no», afegeix Paretas. El Sarrià va confirmar el descens a falta de tres jornades per acabar la temporada i la junta directiva ja està treballant en el nou projecte a Primera Nacional. La premissa serà mantenir l’aposta per la base.