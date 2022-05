Judith Corachán i Víctor Arroyo van revalidar ahir el títol estatal de Triatló de Llarga Distància i van guanyar també la victòria absoluta del Tradeinn 140.6INN International Triathlon que va tenir lloc a Platja d’Aro.

La medalla d’or de la categoria masculina va portar el nom de Víctor Arroyo, que va completar la prova amb un temps de 8:23:51 els 3.800 metres de natació, 180 quilòmetres de ciclisme i la marató a peu, però no sense dificultats. Arroyo no va començar de la millor manera, sortint de l’aigua en vuitena posició i a sis minuts de distància de Guillem Rojas, que després va patir una punxada i es va veure sobrepassat per Viñedos Labastida, que es posava al capdavant. L’etapa ciclista va ser el punt fort d’Arroyo, que li va permetre escalar posicions fins a enxampar Mikel Ugarte, que en aquell moment liderava la cursa, i va aprofitar l’última etapa a peu per deixar-lo enrere i avançar en solitari fins a la línia final, gairebé 12 minuts per davant d’Ugarte, que quedava segon. La medalla de bronze se la va endur Roger Manyá, que també va avançar posicions a la cursa a peu, després d’arribar sisè a la segona transició.

La categoria femenina, en canvi, va ser un monòleg de Judith Arroyo, guanyadora ja de la passada edició, que va completar la prova amb un temps de 9:15:17. La triatleta catalana no va donar opció a la resta de competidores i va monopolitzar la prova, seguida de la txeca Simona Krivankova, que acabava gairebé cinquanta minuts més tard, i amb l’anglesa Claire Weller completant el podi. D’altra banda, Mireia Masip va ser la segona espanyola en arribar a la línia de meta i, per tant, es corona com a subcampiona d’Espanya de Triatló LD, perjudicada per un pinçament a l’esquena durant l’etapa ciclista i en l’inici de la cursa a peu.

La prova, que celebrava enguany la seva segona edició, va comptar amb 600 participants.