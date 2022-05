Marc Gasol va aterrar a Fontajau a principi de desembre. Des de llavors, el Bàsquet Girona ha sumat 17 victòries i 6 derrotes. D’aquests 23 partits, el pivot de Sant Boi se n’ha perdut cinc, comptant el d’ahir a Melilla. Sense Gasol a la pista l’equip es desinfla perquè sense ell l’equip ha guanyat tres partits i n’ha perdut dos. Dins aquests, tampoc es conta que es va lesionar només començar el duel a la pista del Lleida el passat 20 de gener, que va acabar amb derrota (86-65). Per tant, les conclusions són que sense Marc Gasol l’equip ha patit tres de les sis ensopegades des que ell va arribar.

El Bàsquet Girona havia aconseguit victòries de prestigi sense la seva estrella. Com la de la pista del Prat (85-89) o com en la visita a Oviedo després d’un gran partit (46-80). També a Fontajau va ser capaç de guanyar al TAU Castelló (66-61). Per contra, a part de perdre al Barris Nord, sense Gasol també ho va fer a Fontajau a final de gener davant l’Alacant (75-94), una derrota que va fer que l’equip quedés al límit del descens. Ahir, sense el «33», els gironins van encaixar una dura derrota a Melilla (92-68). Amb Gasol, els de Sargatal també han perdut a Fontajau contra Estudiantes i Granada i fa unes setmanes a Palma.