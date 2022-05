Diumenge l’Olot i el Girona B es jugaran a Rubí el bitllet per a la inal per l’ascens a 2a RFEF. Els olotins volen el suport de l’afició i per això posen a disposició dels primers 250 socis que s’hi apuntin, l’entrada i el desplaçament en bus de franc fins a Can Rosés. Les entrades per al públic en general ja són a la venda a la web de la FCF.

L’Alabès certificarà el descens aquesta setmana si perd demà contra l’Espanyol i puntuen o el Granada o el Cadis. Per la seva banda, el Llevant també podria ser aquesta jornada equip de Segona si no guanya el Madrid al Santiago Bernabéu i el Granada guanya avui l’Athletic al Nou Los Cármenes.