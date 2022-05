El passat diumenge, Vilajuïga va acollir na nova prova del calendari de Mini DH Kids Cup, el calendari català de descens per a les categories de formació. La prova, organitzada pel Club Ciclista Vilajuïga, va reunir un total de 80 participants. Estava prevista que se celebrés el passat mes d’abril però llavors es va haver de posposar per culpa del fort vent. La Copa Catalana de Mini DH Kids Cup no tornarà fins el proper 25 de juny, quan a Vallnord se’n celebrarà una nova cita.