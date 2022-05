Hurtado tanca l’etapa al Figueres i l’Escala aposta per Arnau Sala

La Primera Catalana de la temporada que ve 2022-23 va quedar definida fa un parell de caps de setmana amb el descens des de Tercera RFEF del Figueres i l’adéu del Costa Brava B i de la Jonquera, a Segona Catalana. Els moviments dibuixen, doncs, una categoria d’allò més atractiva i farcida d’equips gironins: Figueres, Palamós, Banyoles, Lloret, l’Escala i Bescanó, a més a més, del que pugi des de Segona Catalana. L’exercici 20-21 amb prou feines s’ha acabat però els equips comencen ja a posar fil a l’agulla per la temporada vinent i ahir es va saber ja que Moisés Hurtado no continuarà al Figueres i que Arnau Sala és l’escollit per dirigir l’Escala en substitució de Sepu. Aquests moviments s’afegeixen a l’adéu de Mario Fernández al capdavant de la banqueta del Palamós. Qui també té decidit l’entrenador és el Bescanó, que fa confiança en Óscar Prieto després d’aconseguir la permanència.

A Vilatenim mentre encara es paeix el disgust del descens, el club comença engegar la maquinària per construir un nou projecte que torni l’equip a Tercera. La primera pedra ha de ser l’entrenador i el club tenia clar que Moisés Hurtado no era l’home. El tècnic de Badia va evitar el descens al tram final del curs passat, però enguany no ha pogut evitar que l’equip -afectat per una allau de lesions inacabable- es desinflés al tram final i perdés la categoria. El seu segon, Albert Moñino, tampoc continuarà.

El Figueres, doncs, cerca un tècnic capaç de liderar un nou projecte per tornar a Tercera. No serà pas Arnau Sala. El bagenc tornarà a les banquetes d’un equip amateur després de començar aquesta temporada al juvenil B del Figueres. Arnau, de 50 anys, ha dirigit, entre altres el Girona B, el Figueres, l’Olot i el Peralada. A més a més, el de Sant Fruitós de Bages ha estat mà dreta de Raül Agné al Girona, Recreativo de Huelva, Còrdova i Nei Mongol Zhongyou xinès.

Mentrestant, el Palamós, com el Figueres, treballa per a no fallar en la tria de l’entrenador. El nou president Toni Heras compta amb tres noms clars sobre la taula per decidir-se. Per acabar, el Banyoles i el Lloret han de decidir si continuen, o no, amb Miquel Àngel Muñoz i Albert Batllosera.