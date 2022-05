Els 42 clubs de LaLiga van acumular pèrdues totals de 892 milions d'euros durant la temporada 2020/21. D'aquests, 481, un 54% del total, corresponen a un únic club, el FC Barcelona, ​​el resultat negatiu del qual llastra el pitjor exercici econòmic de la competició espanyola en tota la seva història, brutalment condicionat per l'impacte del covid-19.

L'Informe Econòmic-Financer que ha fet públic aquest dimarts la institució presidida per Javier Tebas evidencia el patiment del futbol espanyol durant una temporada disputada íntegrament sense públic a les grades a causa de la pandèmia. Aquesta casuística, fins ara inèdita, es va reflectir en una disminució de més de 1.200 milions d'euros en els ingressos totals dels clubs de la competició.

La temporada 2019/20, malgrat l'afecció de la crisi sanitària a partir del març, LaLiga havia assolit el sostre històric d'ingressos: 5.029 milions d'euros sumant els clubs de Primera i Segona Divisió. El següent curs, però, el futbol espanyol va perdre un quart de la seva facturació, reduint el muntant total fins als 3.817 milions, la xifra més baixa en un lustre.

EBITDA POSITIU

LaLiga pondera que aquest retrocés de 1.200 milions als ingressos no s'ha traduït en unes pèrdues equivalents. De fet, l'EBITDA del curs 20/21 es manté en positiu (154 milions d'euros) i 12 dels 42 clubs van aconseguir tancar l'exercici amb un resultat net positiu malgrat l'impacte de la covid-19 als comptes.

Els 892 milions de resultat net negatiu només representen un 74% de la reducció d'ingressos i la xifra es queda en 717 milions si es descompten les provisions comptables realitzades per la junta de Joan Laporta al tancament de l'exercici 2020/21.

Aquest desequilibri entre pèrdues i minva d'ingressos respon, en bona mesura, a la contenció de la despesa realitzada pels clubs durant aquests temps de pandèmia. Com va informar El Periódico de España, LaLiga ha estat la gran competició europea que menys diners ha invertit en fitxatges a les quatre finestres que hi ha hagut des del març del 2020.

Les cinc temporades anteriors, la inversió neta en fitxatges de LaLiga s'havia situat en una forquilla d'entre 92 i 405 milions d'euros, mentre que el juny del 2021 es va quedar en només cinc milions, a la pràctica una situació d'equilibri.

La comparació amb la resta de grans lligues deixa en bon lloc l'espanyola. Només la Bundesliga (474 ​​milions) va patir pèrdues inferiors a LaLiga. La Lliga 1 francesa ha manejat xifres similars (946) amb una facturació molt menor i tant la Sèrie A (1.792) com sobretot la Premier League (3.119) presenten números vermells molt més grans.

PREVISIONS

De cara a la temporada en curs (que encara va arrencar amb aforaments reduïts), LaLiga preveu un resultat negatiu al voltant de 297 milions d'euros (tot i que LaLiga no ho especifica, una bona part procedirà previsiblement dels comptes del Barça) i uns ingressos del voltant de 4.000. D'aquests gairebé 300 milions, 140 es consideren "pèrdues recuperables": injecció anticipada de recursos per a fitxatges com a conseqüència de l'acord amb CVC i els compromisos d'ampliació de capital dels propietaris. L'EBITDA es dispararà, previsiblement, fins a 432 milions.

La institució que presideix Javier Tebas estima que la temporada que ve, la 2022/23, es pugui tancar ja sense pèrdues i que a la següent, la 2023/24, el futbol espanyol recuperarà la normalitat perduda el març del 2020 en matèria d'ingressos totals. Tot, òbviament, si la situació sanitària no torni a afectar el desenvolupament normal del negoci.

Un dels indicadors de la recuperació gradual de les economies dels clubs és l'evolució del deute financer net. Aquesta xifra es va incrementar en un 14% la temporada 2020/21, a causa de la necessitat dels clubs de recórrer a finançament extern per cobrir les seves inversions. De cara a aquest curs, però, LaLiga estima que el deute no creixerà, un indicatiu dels clubs tornen a recuperar la capacitat de finançar-se amb fons propis.