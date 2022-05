Urtasun contra Urtasun: retrobament familiar i alhora un partit amb majúscules

Era un entrenament qualsevol de pretemporada. No havia ni començat la competició, tot just feia poc que les vacances havien quedat enrere. Álex i Txemi Urtasun compartien vestidor. El Saragossa els havia reclutat per treballar amb ells unes setmanes, tot veient quina era la seva adaptació per, més endavant i si tot havia anat rodat, fer-los un contracte. En un moment concret de la sessió, la tensió es va disparar amb un i altre com a únics protagonistes. Una pugna per la pilota va ser el factor desencadenant. Això, i un colze que es va escapar quan no calia. «Vaig veure l’Álex com es mossegava la llengua, amb un gest de ràbia, i em va ventar una bona plantofada. Vam acabar a hòsties». Tampoc en fa pas massa i Txemi, l’ara jugador del Bàsquet Girona, ho recorda a la perfecció. D’això i de la reacció dels seus companys. «Tothom es va posar a riure». L’incident es va quedar allà, a la pista. Ningú s’ho va emportar a casa ni molt menys ha afectat una relació, la dels Urtasun, que té el bàsquet com a fil conductor. Divendres es tornaran a trobar a Fontajau. Aquest cop per enfrontar-se cara a cara, com ha passat d’altres vegades. Amb un parell d’al·licients. El duel, contra l’Estudiantes, és un partit amb majúscules. I a més a més, ja fa algunes temporades, des del 2018, que els dos germans no juguen entre ells.

El que va passar a Saragossa va ser l’excepció. «La nostra rivalitat sempre ha sigut molt sana. És clar que tot es pot tòrcer algun dia, per la tensió del partit, del moment. Però sempre que ens hem enfrontat ha anat bé la cosa. No portem el compte de quants cops hem jugat l’un contra l’altre, ni tampoc de qui ha guanyat més vegades». Això sí, el punt de partida està clar. Van créixer plegats, en una família marcada pel bàsquet -el seu pare va entrenar la seva mare; així es van conèixer i van iniciar la seva relació- i els primers passos el van fer de la mà. Fins que van separar els seus camins, que de moment mai s’han tornat a unir. Com a professionals, no han coincidit a cap plantilla, excepte aquella pretemporada a Saragossa, que acabaria amb cada jugador provant sort a un altre equip. El primer duel arribava el 2007. Fins llavors, mai dos germans bessons s’havien enfrontat en un duel de l’ACB. Va ser en un Estudiantes-Pamesa.

Han passat anys i panys i els seus camins s’han anat creuant de tant en tant, amb resultats de tota mena. Ja amb 38 cadascun, les seves respectives carreres s’esgoten. Txemi, però, té un desig. «Estaria molt bé coincidir algun dia, seria una molt bona experiència. No en tinc cap mena d’idea d’on podria ser, però m’agradaria». Si se li proposa tenir al seu germà Álex com a company o rival i ho té molt clar. «Sempre al meu vestidor. Perquè és un rival perillós, però sobretot per tot el que pot aportar. És talentós en atac, capaç de tirar molt bé des de fora. Amb els anys ha anat perfeccionant el seu tir. Fa això i d’altres coses pel benefici del col·lectiu».

Un partit d’alt voltatge

És una de les moltes armes de l’Estudiantes, rival del Bàsquet Girona aquest divendres a Fontajau. «És una plantilla feta per pujar, amb jugadors plens d’experiència, que han estat anys a l’ACB i que ja saben el que és ascendir de categoria. El canvi d’entrenador -Diego Epifanio va rellevar Jota Cuspinera el passat mes d’abril- els ha anat bé però ja se sap que això sol funcionar a curt termini. Després s’ha de veure si la cosa continua igual amb el pas de les setmanes». Considera que el d’aquesta setmana és un «partidarro» que pot convertir-se en un bon «exemple» pel que els de Jordi Sargatal es poden trobar més endavant en el play-off d’ascens. «Ens servirà com a molt bona preparació pel que vindrà després. És clar que Estudiantes és un ferm candidat a tot». I el Girona? «Som un equip que ve des de baix i que vol arribar el més lluny possible. A l’inici, els objectius del club no eren, a priori, intentar tenir el factor pista en una promoció. Però la bona feina ens ha dut fins aquí i som ambiciosos».

Un Betis-Múrcia del 2018, l’enfrontament més recent entre dos germans que divendres es veuran les cares de nou

Això sí, s’arriba a la cita després d’una patinada majúscula a Melilla el passat diumenge, on no hi va poder participar Marc Gasol per culpa d’uns problemes al bessó que li estan fent la guitza. «Ens va anar bastant malament la cosa. I com passa en aquestes circumstància, no estem massa bé d’ànims. Ens ha de servir per treure les conclusions necessàries perquè això no ens torni a passar». Txemi Urtasun també valora l’absència de Gasol, un pilar fonamental per currículum i pel que aporta, però que segons el seu criteri no hauria de ser imprescindible: «Hem de demostrar que sense ell, aquest equip està capacitat per anar a qualsevol lloc i competir. El que passa és que a Melilla, ells van ser millors. Sense discussió. Preocupa per com va anar i pot generar certa inseguretat perquè vam perdre els nostres tres d’identitat».

Abans de poder gaudir del play-off encara hi ha dues bones oportunitats per redreçar el rumb i retrobar-se. La de divendres, en un escenari immillorable. Fontajau es vestirà de gala per veure l’Estudiantes. Txemi Urtasun té el partit marcat en vermell. El seu germà Álex, tres quarts del mateix. Ara cal veure qui n’acaba sortint guanyador. I si al damunt de la pista salten o no guspires. Com aquell dia a Saragossa.