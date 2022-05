El Barça ja ha aconseguit el gran objectiu en un curs de mínims, la classificació per a la Lliga de Campions, i ara vol assegurar la segona plaça de LaLiga que li donaria el bitllet de la Supercopa d’Espanya. Per assolir-ho i poder ser a Aràbia Saudita, necessita cinc dels nou punts que queden. La primera cita és aquest vespre contra el Celta de Vigo, que vol guanyar per a acabar entre els deu primers.

El Camp Nou encara segurament el partit amb menys pressió per al Barça d’una temporada en la qual pràcticament no s’ha viscut cap partit sense urgències. L’equip no aixecarà cap títol, però almenys s’ha guanyat una plaça per a somiar amb grans fites de cara al curs que ve.

Si el Barça guanya avui al Camp Nou i demà el Sevilla no és capaç de vèncer al Sánchez Pizjuán al Mallorca, que es juga evitar el descens a Segona, el conjunt de Xavi Hernández ja s’asseguraria matemàticament el segon lloc de la Lliga mancant dues jornades per a la conclusió.

El tècnic blaugrana recupera per a aquest partit Marc-André Ter Stegen, que va ser baixa davant el Betis a causa d’una indisposició. Així, excepte sorpresa, el porter tornarà al seu lloc com a titular en detriment de Neto, que va fer una gran actuació al Villamarín. Per contra, serà baixa per sanció Sergio Busquets, per la qual cosa segurament Xavi situarà Frenkie de Jong, amb Gavi i Puig per davant. Seran baixa per a enfrontar-se al Celta Pedri, Dest, Piqué, Nico i Sergi Roberto. Mentrestant, el Celta arriba amb les baixes de Nolito, Hugo Mallo i Carlos Domínguez.