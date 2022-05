15 anys després, de nou l'Estudiantes a Fontajau

Fundat a finals de la dècada dels quaranta, l’Estudiantes podia presumir fins l’estiu passat de ser un dels pocs clubs que sempre havia competit a la màxima categoria del bàsquet espanyol. Però el desenllaç d’un any per oblidar el va dur a un inevitable descens. Una dimensió del tot desconeguda per a l’entitat, que ha hagut de conviure a la LEB Or, d’on n’espera sortir el més aviat possible per tornar allà on creu que li pertoca estar. En aquest particular camí ha amuntegat rivals fins al moment desconeguts i també ha reeditat partits que fins fa quatre dies es podien gaudir a l’ACB. Tot buscant l’ascens, sigui per la via ràpida -més complicat perquè el Granada pot pujar avui mateix- o a través del play-off, esgota les seves opcions començant divendres per la seva visita a Girona. Torna l’Estudiantes a Fontajau i ho fa camí dels 15 anys després de l’última vegada. Ha plogut molt des de llavors, però n’hi ha que encara es resisteixen al pas del temps. Marc Gasol, Javi Beirán i Txemi Urtasin, a una i altra banda, van viure en primera persona aquell duel del mes de desembre del 2007.

Tots ells es retrobaran divendres. Amb més anys, més bagatge, més currículum. Moltes històries per explicar. Segur que els balla pel cap aquell Akasvayu Girona-MMT Estudiantes de Lliga. Potser només en recorden quatre pinzellades. Algun detall. O res de res, qui sap. Era la desena jornada i Fontajau va reunir, pel cap baix, uns 3.800 espectadors. Van xalar de valent amb la victòria dels seus. Ajustada, això sí: 82-78. A la banqueta, dos noms amb majúscules. Pedro Martínez, pels de casa. A l’altre costat s’hi estrenava Velimir Perasovic. Com a efecte immediat, la seva arribada al vestidor no va servir per guanyar però a llarg termini va aconseguir mantenir la categoria. Aquell Estudiantes va plantar cara i fins i tot va arribar a dominar el marcador per 9 punts de diferència: 43-52. Però no se’n va sortir. Bona part de culpa la van tenir dos jugadors. Jackson Vroman va anotar 15 punts i va capturar 8 rebots. Però sobretot Marc Gasol, que es va enfilar fins els 15 punts i 12 rebots per convertir-se en l’MVP de la jornada. Ja ho havia aconseguit quatre cops i això que tot just encara no havia arribat l’hivern.

Marc Gasol, Javi Beiran i Txemi Urtasun, encara en actiu en un i altre equip, van viure aquell partit del 2007 en primera persona

Vroman va morir el 2015, amb 34 anys d’edat, i per culpa d’un incident domèstic tant absurd com inoportú. Gasol, que ja en té 37, esgota la seva carrera i ho fa liderant des de la pista i als despatxos el club que presideix. El de Sant Boi va ser titular aquell dia de desembre del 2007. Al costat de Jarod Stevenson, McDonald, San Emeterio i el propi Vroman. També van dir la seva Cvetkovic, Víctor Sada, Montáñez i Drobnjak. Eren altres temps. També per a l’Estudiantes de Sergio Sánchez, Jasen, Pietrus, Beirán... I un jove Txemi Urtasun. El mateix que, amb 38 anys, juga a dia d’avui a Girona.

També a Europa

Una temporada abans el mateix escenari havia acollit un altre Akasvayu-Estudiantes que és difícil d’oblidar. No pas d’ACB, sinó a Europa, en l’anomenada FIBA Cup. Competició que aquell equip, llavors dirigit per Svetislav Pesic, acabaria guanyant per col·locar el trofeu a les seves vitrines. El pas previ a la final, el penúltim capítol, es va gaudir també a Fontajau en un duel d’alt voltatge contra els madrilenys, llavors comandats per Mariano De Pablos. Aquella semifinal només va tenir un color: el vermell. L’Akasvayu va ser l’amo i senyor del partit i els 6.000 espectadors que no van voler-se perdre la cita van xalar de valent amb el 89-58 final.

Ja abans del descans tot va quedar dat i beneït i no hi va haver cap oportunitat per pensar en una hipotètica reacció. Gasol també va jugar aquell partit i es va enfilar fins els 9 punts. Va compartir l’experiència amb Víctor Sada, McDonald (el màxim anotador, amb 21 unts), Salenga, Fucka, Bagaric, Marinovic, San Emeterio, Germán Gabriel, Thornton i un Darryl Middleton que anava camí dels 41 anys però a qui encara li quedava corda per una estona.