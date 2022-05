El Barça va superar sense gaires problemes el Celta de Vigo ahir a la nit al Camp Nou i va fer un pas gairebé definitiu per assegurar-se la segona posició a la classificació. En una notable primera part blaugrana, Memphis Depay i Aubamenyang van deixar encarrilat un partit que, amb el 3-0 altre cop del davanter de Gabon només començar la represa semblava que dat i beneït. Tot i això, Aspas (m.50) va posar mitja emoció a un partit de tràmit que va estar marcat pel desmai de Ronald Araujo després de xocar de cap amb el seu company Gavi. L’uruguaià va córrer uns metres abans de perdre el coneixement per la forta contusió i, després de ser atès sobre la mateixa gespa del Camp Nou, va ser traslladat en ambulància a un centre hospitalari per ser explorat i ser sotmès a les revisions mèdiques pertinents. L’incident va fer aturar el partit gairebé deu minuts i va provocar el neguit de companys i aficionats.

Amb la novetat de Memphis Depay a la mitjapunta i amb Frenkie de Jong fent de Busquets, al Barça li va costar trobar-se. Els de Xavi, tot i això, van aprofitar les facilitats d’un Celta que arribava amb els deures fets i només tenia l’al·licient d’aconseguir que Iago Aspas marqués per ser el màxim golejador espanyol de la Lliga. Ousmane Dembélé va ser el gran protagonista de la primera part. Elèctric, ràpid i inspirat en l’un contra un, de les botes del francès en va néixer l’acció del primer gol, obra de Depay després d’una gran jugada individual seva. Abans de la mitja part, el neerlandès va crear l’acció del segon gol a qui va cedir en safata de plata a Aubameyang. L’exdavanter de l’Arsenal ampliaria encara més l’avantatge només començar la represa amb un 3-0 que Iago Aspas maquillaria, pocs minuts després. La topada entre Araujo i Gavi va interrompre uns bons minuts del Barça i frenar el ritme d’un partit que s’havia obert massa. Al final, els de Xavi haurien pogut ampliar encara més el compte golejador però un gol de Riqui Puig va ser invalidat per fora de joc previ d’Èric Garcia.