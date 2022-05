Gasol porta els hàbits saludables a la base del Bàsquet Girona

Girona sospira per tornar a ser una ciutat ACB, com ho va ser durant 20 anys, fins el 2008, i de la mà de Marc Gasol cada cop sembla més a prop d’aconseguir-ho. Amb el play-off assegurat, ara el Bàsquet Girona lluita en les dues jornades que falten de lliga regular a la LEB Or per garantir el factor pista camí de la Final Four definitiva on es posarà en joc un dels ascensos. Però a Fontajau no només Gasol està pendent dels possibles èxits del primer equip i del creixement del club. La base sempre ha estat una de les prioritats i ara li ha servit per posar en pràctica el projecte ALLEYOOP, de promoció d’estils de vida saludables, entre més d’un centenar de nens i nenes de la pedrera que, per exemple, també treballen des de fa temps el perfeccionament de l’anglès.

«Gràcies a ALLEYOOP, els pilars de l’alimentació saludable, el son i el benestar emocional formaran part dels entrenaments del Bàsquet Girona: aquest és un pas més per fer del club un projecte integral més enllà de l’esport», comenta el pivot i president, cofundador a més a més amb el seu germà Pau de la Gasol Foundation. L’organització va iniciar el projecte ALLEYOOP el curs 2020/21 amb la participació de 14 clubs d’Espanya situants en entorns de vulnerabilitat socioeconòmica. Ara també hi ha entrat la base del Girona, amb el club decidit a treballar per millorar la qualitat de vida dels seus jugadors, entrenadors i de les famílies. Marc Gasol reitera que «des del club volem que el bàsquet sigui una eina amb què millorar la qualitat de vida de tota la comunitat educativa» i en aquest sentit posa en valor que «el projecte ALLEYOOP ens permet fer precisament això: potenciar els quatre pilars dels hàbits de vida saludable (activitat física i esport, alimentació saludable, son i benestar emocional) de manera natural als entrenaments i continuar construint un món més saludable i sostenible». El programa consisteix en una sèrie d’entrenaments, formacions i activitats dirigides a introduir, millorar i potenciar els hàbits saludables a través d’activitats específiques del bàsquet, que s’adapten a les seves dinàmiques. A més, les formacions als entrenadors i els tallers materials i continguts dirigits a les famílies aconsegueixen introduir la importància dels hàbits saludables a l’entorn social dels jugadors i fer sostenible la intervenció. «Amb ALLEYOOP hem demostrat que les pistes de bàsquet són espais clau per promoure hàbits saludables entre les famílies i, així, prevenir l’obesitat infantil», detalla per la seva banda el doctor Santi F. Gómez, responsable de Recerca i Programes de la Gasol Foundation. «Després de participar al programa, els nens i nenes milloren els coneixements, l’autoeficàcia, les habilitats i les actituds sobre els hàbits de vida saludable», afirma. Representants de la Gasol Foundation han estat a Girona per traslladar les eines del programa als jugadors de la base del club, en una trobada al pavelló de Sant Josep on a banda de Gasol també hi era Maxi Fjellerup. Fundat el 2014 amb el nom de CEB Marc Gasol, el Bàsquet Girona ha anat creixent fins a disposar de més d’una vintena d’equips, un a la LEB Or que somia en fer el salt a l’ACB, allà on el pivot i president va explotar abans de fer el salt a la NBA defensant dos anys la samarreta de l’Akasvayu. Divendres un triomf contra l’històric Estudiantes encarrilaria molt bé el play-off amb el factor pista a favor. S’espera una gran entrada a Fontajau i el club demana a l’afició vestir de vermell.