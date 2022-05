L’Olot i el Girona B s’enfrontaran aquest diumenge en el derbi de la final autonòmica del play-off d’ascens a Segona RFEF que tindrà lloc a l’estadi Can Rosés de Rubí (19 h). Els garrotxins hi arriben després de guanyar el Sant Andreu en la semifinal (0-1); mentre que el filial blanc-i-vermell va fer el mateix davant el San Cristóbal (0-1). Quan acabi el partit -de 120 minuts si hi hagués pròrroga en cas d’empat- un dels dos s’haurà classificat per a la final estatal que se celebrarà el cap de setmana vinent a Madrid, entre els camps de Navalcarbón i la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, contra un dels guanyadors de la resta de grups de Tercera RFEF.

El rival de la final estatal es coneixerà dilluns que ve a partir d’un sorteig (13 h) enfrontant els equips que van obtenir millor classificació a la lliga regular amb els que la van tenir pitjor. En total, hi haurà 4 bombos i hi participaran 18 equips -hi haurà l’Olot o el Girona B- dels quals en pujaran 9. Igual que en la fase del play-off autonòmica, l’eliminatòria serà a partit únic en una seu designada per la RFEF que en aquest cas serà a Madrid. Si el resultat al marcador és d’empat un cop superats els 90 minuts, hi haurà una pròrroga de dues parts de 15 minuts cadascuna i, si es mantingués la igualtat un cop transcorregut aquest temps, es proclamarà campió de la final l’equip que tingués millor posició a la lliga regular. Si pel que fos, els dos equips que s’enfrontin haguessin quedat classificats en la mateixa posició s’anirà a la tanda de penals. Els partits començaran dissabte 21 a les 12 h i l’últim es disputarà diumenge 22 a les 19.30 h. Un total de 9 clubs acompanyaran els 18 de cada grup, entre els quals hi ha el Manresa, que ja han celebrat l’ascens a Segona RFEF. Raset: «Al Girona li desitjo el millor però el que vull és l’ascens a 2a RFEF de l’Olot»