Canvi de cicle per a un Spar Girona que des que va caure eliminat en el play-off pel títol de la Lliga Femenina no ha fet altra cosa que anunciar baixes tot pensant en el curs vinent. Primer va ser Alfred Julbe, l'entrenador, l'encarregat d'explicar a través de les xarxes socials que no renovava i que, per tant, no continuaria al capdavant de l'equip. Hores més tard, el mateix Uni informava de l'adeu de Frida Eldebrink. Se li suma una tercera baixa, que s'ha fet oficial aquest matí. Julia Reisingerova tanca la seva segona etapa a Fontajau.

La pivot txeca, que acaba de fer 24 anys, té un peu i mig al Perfumerías Avenida, i per això la temporada vinent sembla més que probable que acabi a Salamanca. Aquest any el tanca amb una mitjana de 10,3 punts per partit i 3,9 rebots.

El 2017 va viure la seva primera experiència a la Lliga Femenina i ho va fer de la mà de l'Snatt's Sant Adrià, abans de ser escollida per Los Ángeles Sparks en el draft de la WNBA en la posició número 35. Tot i això, va acceptar la proposta de l'Spar Girona, que la va fitxar el 2018. Allà hi va viure un gran any. No només perquè es va coronar campiona de Lliga, sinó també perquè va ser escollida com la millor jugadora de les finals.

L'estiu següent va decidir canviar d'aires acceptant una proposta del València, però només hi va durar una temporada. El 2020 signava un contracte de dos anys amb l'Uni i, passat aquest temps, ha apostat per tornar a fer les maletes i provar sort en un altre lloc. Sense ella, l'equip perd molt de potencial en el joc interior, una zona que s'haurà de reforçar en aquest mercat. El club treballa per cobrir aquest i d'altres buits, i també per enllestir el fitxatge d'un nou entrenador.