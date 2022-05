La primera ronda del VI Torneig Internacional de Tennis Femení Solgironès de La Bisbal d’Empordà ha continuat avui amb el debut de les tennistes gironines. L’estrena ha sigut cara i creu. D’una banda, Aliona Bolsova, que desitjava arribar a la final, ha caigut en el primer partit després de veure’s superada per la grega Despina Papamichail per 6-1 i 6-2. De l’altra, Marina Bassols ha guanyat la tennista de Montenegro, Danka Kovinic, per 6-1. La blanenca ha resolt la victòria en només mitja hora després que la seva rival, que partia com a tercera favorita, es retirés abans d’hora. La pròxima rival de Bassols serà Papamichail demà en la segona fase d’individuals.

La quarta jornada al Club Esportiu CT La Bisbal ha destacat per la primera victòria d’Arantxa Rus, cap de sèrie del torneig i 75a del món. També va ser finalista de l’edició del 2021. L’holandesa s'ha imposat amb comoditat a l’australiana Seoane Mendez per 6-0 i 6-2. L’altra australiana del quadre, Olivia Gadecki, també ha superat la seva rival Jessica Bouzas per un doble 6-2. Alhora, ha passat de ronda l’hongaresa Jani Reka-Luca amb un triomf contra la nord-americana Caty McNally per un doble 6-3. Així com la jove promesa del tennis argentí, Solana Sierra -que ha guanyat Sara Errani amb doble 6-3-, la segona cap de sèrie Xinyu Wang -imposant-se a Andrea Lázaro per 6-3, 5-7 i 6-1-, i la mexicana Renata Zarauza -s'ha endut el partit davant Irene Burillo per 6-2 i 6-4.

Qui no ha tingut tanta sort ha sigut la palafrugellenca Aliona Bolsova amb una derrota contra Despina Papamichail, que l'ha escombrat per 6-1 i 6-2. A diferència de Bolsova, Bassols avança en el torneig amb bones sensacions després de guanyar Danka Kovinic. La tennista grega s'ha retirat, donant el partit per finalitzat.

D’altra banda, les dues gironines jugaran demà els quarts de final en dobles després de passar ronda en la seva estrena dimarts passat. Aliona Bolsova, que fa parella amb Rebeka Masarova, s’enfrontarà a Grace Min i Marcela Zacarias (16 h); mentre que Marina Bassols, juntament amb Akgul Amanmuradova, jugarà tot seguit contra Alicia Barnett i Olivia Nicholls (18 h).