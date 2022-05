Francesc Senpau no continuarà al capdavant del Bisbal Bàsquet. Es tanca així una etapa de dues temporades amb el primer equip competint a la Lliga EBA. El club, mitjançant un comunicat, ha explicat aquesta situació i ha revelat, així mateix, que la voluntat de totes dues parts implicades era la d'ampliar la seva relació, però que després d'un mes i mig de converses i negociacions no s'ha arribat a cap acord.

"Volem agrair enormement la gran tasca d’en Cesc al capdavant del nostre projecte en aquests primeres dues temporades a Lliga EBA, on amb la seva predisposició, implicació i lideratge hem aconseguit els objectius establerts i hem escrit unes pàgines brillants de la història del Bisbal Bàsquet. Vam creuar i unir els camins en un moment on club, equip i entrenador fèiem les primeres passes a una categoria tant exigent com la Lliga EBA i amb l’esforç conjunt hem gaudit de grans tardes al Pavelló Vell i hem trepitjat pistes d’arreu compartint fites mai aconseguides pel nostre club", s'expressa en l'escrit.

Aquest curs, el Bisbal Bàsquet ha aconseguit un balanç de 13 victòries i 9 derrotes i per moments va ser possible creure en una hipotètica classificació per a les fases d'ascens que finalment no es va produir. La plantilla ha funcionat a la perfecció tot i que li ha mancat alguna peça més en el joc interior. És aquí on cal recordar les dues males experiències a l'hora de fitxar nord-americans. Mike Amius, tot i passar-se setmanes i setmanes entrenant, no va poder debutar per problemes burocràtics i mesos abans, Amir Warnock va fer-se enrere i no va ni arribar a viatjar tot i haver arribar a un acord amb el club per incorporar-se.