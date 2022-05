Marc Gasol té a punt la candidatura per dur a Girona la Final Four per l'ascens

El Granada serà demà a la nit nou equip de l’ACB si guanya l’Almansa; l’altre plaça per fer el salt a la màxima categoria es posarà en joc en el play-off, que consta d’una primera eliminatòria al millor de cinc partits, i d’una Final Four entre els quatre vencedors. Marc Gasol ja fa temps que admet que vol dur aquesta fase a Girona si el seu equip s’hi classifica i aquest migdia ha reconegut que el club ja té a punt la candidatura. «Ens ho hem plantejat, ho hem treballat i estarem preparats si es dona el cas», ha dit en la prèvia del partidàs de demà a la nit contra l’Estudiantes (21h/Esport3) a Fontajau. Serà quan es coneguin els quatre finalistes quan la Federació obri la recepció de propostes, i el pivot i president ha indicat que «els gironins poden estar ben segurs que la nostra seria molt i molt bona».

Amb el play-off assegurat a falta de dues jornades pel final de la lliga regular a la LEB Or, el Bàsquet Girona encara té molts reptes pendents. El primer, per exemple, garantir el factor pista en la primera eliminatòria, una opció que passa per guanyar almenys un dels dos partits que queden. Demà el rival és un Estudiantes que voldrà esgotar els últims cartutxos per a un ascens directe que té pràcticament impossible. De fet, si el Granada guanya demà l’Almansa, seran els andalusos els qui ja podran celebrar l’èxit. Gasol admet, per això, que el duel de demà «és un bon assaig per al play-off» i convida l’afició a gaudir: «hi haurà un gran ambient a Fontajau (s’espera una de les millors entrades de la temporada per veure un dels històrics de l’ACB 15 anys més tard a Girona), abans de detallar que «si tot va bé probablement ens els tornarem a trobar» en la lluita per pujar via play-off.

Instal·lat al cinquè lloc de la classificació, l’equip de Jordi Sargatal necessita treure’s de sobre les males sensacions mostrades diumenge a Melilla. El Girona va perdre clarament contra un rival que s’hi estava jugant la salvació i el tècnic admetia que «aquesta setmana hem intentat refer-nos d’aquell partit, que no vam saber competir gens bé sobretot a la segona part». Sargatal té ganes de donar «una alegria a l’afició» conscient que a Fontajau s’hi viurà l’ambient de les grans ocasions. Sobre l’Estudiantes ha dit que «ells saben que és la seva última oportunitat i que perdent no tindrien res a fer per pujar directe» i ha afegit que «a nosaltres no ens ha d’influir i hem d’anar a pels nostres objectius».