Des de la Federació Catalana de Futbol fa forces anys que s'han engegat un bon grapat de campanyes de tolerància zero amb el racisme per mirar d'erradicar-lo dels camps de futbol. És per això que a Porqueres estan sorpresos i alhora indignats amb la resolució del Comitè de competició arran dels fets que van passar a la segona part del partit contra el Tossa del cap de setmana passat , de la fase d'ascens a Primera Catalana. Corria el minut 52 de partit al camp de Miànigues (Porqueres), quan Ibrahim Ahiayouch assegura que el jugador del Tossa, Edu Poderoso li va dir "moro de mierda". Ahiayouch ho va comunicar a l'àrbitre, que li va respondre que no havia sentit. A partir d'aquí, el jugador ho va explicar als seus companys del Porqueres que, se'n van anar als vestidors. Malgrat els intents de l'àrbitre i del Tossa de reprendre el joc, el partit es va haver d'ajornar perquè els futbolistes locals, en solidaritat amb el seu company, van decidir que no volien jugar més. La sorpresa ha estat majúscula aquesta setmana quan han sortit les resolucions del Comitè de Competició que, malgrat les al·legacions presentades, ha castigat el Porqueres amb la pèrdua del partit, tres punts menys a la classificació, una sanció de 239 euros i l'amenaça de la retirada de la competició. Des del club encara no se'n saben a venir de la decisió del Comitè. La resolució no estima les al·legacions del Porqueres i justifica la sanció argumentant que no hi ha testimonis de l'insult i es tracta de la seva "versió particular dels fets".

El Porqueres va demostrar que avantposava la tolerància zero amb el racisme en anar-se'n del camp durant un dels partits més importants de la història de l'entitat. Ara el club, espera que els fets no quedin només en la resolució adminstrativa sinó que es continuï treballant per a l'abolició de qualsevol conducta conducta xenòfoba i racista a l'esport. El Porqueres té ara la possibilitat de recórrer al Comitè d'Apel·lació i, si ho considera oportú, anar al Tribunal Català de l'Esport.