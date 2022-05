Tot i continuar amb la seva ratxa de mals resultats, l’Espanyol va confirmar ahir de manera definitiva que l’any que ve continuarà a la Primera Divisió, quelcom que l’Alabès podrà seguir intentant gràcies a la seva victòria d’ahir davant l’equip blanc-i-blau (2-1). Les matemàtiques aguanten els vitorians a LaLiga Santander almenys fins avui, i si el Cadis no guanya davant la Reial Societat, l’Alabès tindrà una altra jornada més per intentar romandre a la màxima categoria. Per altra banda, el Mallorca continua amb opcions de seguir a la Primera Divisió gràcies al seu empat davant el Sevilla (0-0), mentre l’Atlètic va assegurar la Lliga de Campions derrotant l’Elx (0-2).