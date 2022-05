Àxel Vizuete prepara a consciència el partit de diumenge contra l'Olot en què en joc hi ha l'únic bitllet per a jugar la final per l'ascens a 2a RFEF. El tècnic del Girona B, que tindrà les baixes per lesió de Joel Roca i Shin, té el dubte de Loïc Williams, amb una estrebada. En aquest sentit, Vizuete ha volgut alliberar els seus homes de qualsevol mena de pressió i l'ha traslladada tota a l'Olot. "A principi de curs eren el màxim favorit. La pressió és per l'Olot. Se li va escapar a darrera hora la primera posició i ara s'ho juguen tot a una carta", ha dit. El de Besalú ha recordat que l'objectiu principal del Girona B és formar jugadors i que a principi de temporada no se'ls va marcar "cap exigència" col·lectiva d'assolir l'ascens. Així, el filial podrà comptar amb tots els jugadors que han tingut presència amb el primer equip durant la temporada llevat de Ricard Artero. Malgrat el canvi d'escenari (Rubí) i que l'Olot tingui un nou entrenador (Mandiola), Vizuete recorda que "al final, els jugadors són els mateixos".