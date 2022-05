El tennis gironí s'ha quedat avui sense representants en el VI Torneig Internacional Femení Solgironès de La Bisbal. Aliona Bolsova va caure eliminada dimecres, i l’altre jugadora de la província, Marina Bassols, s'ha acomiadat perdent amb l’andorrana Victòria Jiménez per 6-0 i 6-3 en els quarts de final del quadre individual. La rival de la blanenca té només 16 anys, encara que com s'ha pogut veure apunta maneres i ja és la 184 del món. La jornada també ha sigut nefasta per a la palafrugellenca. I és que Bolsova, juntament amb Rebeka Masarova, ha perdut en els dobles contra les botxí de Bassols, Jiménez, i Renata Zarazua a les semifinals. Les dues gironines, per tant, s’acomiaden del torneig

D’altra banda, la cap de sèrie del campionat, Arantxa Rus (74 del món), s’havia retirat abans d’hora per culpa d’una lesió al canell contra la russa Erika Andreeva, que va passar a quarts després d’acabar el partit per 6-4, 3-3 i 0-2. Andreeva no ha fallat guanyant la mexicana Zarazua per 6-2 i 6-3 i demà jugarà les semifinals. També hi seran Asia Muhammad i Jiménez. La final es disputarà diumenge al matí i s’espera omplir les instal·lacions.