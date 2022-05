Va necessitar 2 hores i 48 minuts però finalment Marina Bassols en va sortir ben parada. La blanenca continua sent l’única representant gironina que competeix en el quadre individual del torneig ITF de La Bisbal, de categoria 100.000+H. Un dia després d’estrenar-se amb bona nota, la segona ronda va ser força més exigent però Bassols la va tirar endavant. Va superar la grega Despina Papamichail amb una remuntada inclosa. Tot i perdre el primer set (6-4), va bregar de valent per apuntar-se el segon (5-7) i respirar una mica més en el tercer (3-6). D’aquesta manera, atrapa els quarts de final i és aquí on mesurarà les seves forces, avui mateix, amb l’andorrana Victoria Jiménez Kasintseva. La rival té només 16 anys, però ja és la 184 del món. A part de Bassols, també van superar ronda la xinesa Xinyu Wang, segona cap de sèrie; Daniela Vismane, Renata Zarazua, Rebeka Masarova i Asia Muhammad.

Accent gironí en el quadre individual i també pel que fa els dobles. Allà s’hi manté Aliona Bolsova. La palafrugellenca i Masarova van escombrar ahir la dupla formada per la nord-americana Grace Min i la mexicana Marcela Zacarías: 2-6 i 3-6.