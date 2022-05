El Figueres va per feina pel que fa a la configuració de la plantilla per la temporada vinent a Primera Catalana. Un cop acordat que Arseni Comas serà el nou director esportiu, el següent pas era decidir el nom de l’entrenador. L’escollit per liderar des de la banqueta el projecte és Gregorio Álvarez, Yoyo. Nascut a Platja d’Aro, fa 30 anys, Yoyo aterra al primer equip des del Juvenil de Lliga nacional des del qual ha polit molts jugadors per al primer equip. El club, doncs, repeteix l’aposta que va fer amb Chicho Pèlach el 2016, que va passar directament del juvenil al primer equip.