Un dia després de certificar la permanència, malgrat la decebedora derrota contra l’Alabès, l’Espanyol li va ensenyar la porta de sortida a Vicente Moreno. El club blanc-i-blau, encara que de moment no ho va fer oficial, ja li va comunicar al preparador que no compta amb ell per a la temporada que ve, en què també podria prescindir de Rufete, director esportiu. Moreno ja no dirigirà el primer equip en els dos xocs que queden, demà contra el València i davant del Granada.