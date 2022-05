Des de la Federació Catalana fa anys que s’han engegat un bon grapat de campanyes de tolerància zero amb el racisme per mirar d’erradicar-lo del futbol. És per això que a Porqueres estan sorpresos i alhora indignats amb la resolució del Comitè de Competició arran d’uns fets que denuncien que van passar a la segona part del partit contra el Tossa -que nega totes les acusacions- del cap de setmana passat, de la fase d’ascens a 1a Catalana. Corria el minut 52 a Miànigues, quan Ibrahim Ahiayouch, assegura que el jugador del Tossa, Edu Poderoso li va dir «moro de mierda». Ahiayouch manté que ho va comunicar a l’àrbitre, que li va respondre que no havia sentit. A partir d’aquí, el jugador ho va explicar als seus companys del Porqueres que, se’n van anar als vestidors. Tot i els intents de l’àrbitre -que va fer constar a l’acta que no havia sentit res- i del Tossa de reprendre el joc, el partit es va haver d’ajornar perquè els futbolistes locals, en solidaritat amb el company, van decidir que no volien jugar més. La sorpresa els ha arribat quan han sortit les resolucions del Comitè de Competició que, malgrat les al·legacions presentades, ha castigat el Porqueres amb la pèrdua del partit, tres punts menys a la classificació, una sanció de 239 € i l’amenaça de la retirada de la competició. Des del club no se’n saben a venir de la decisió.

La resolució no estima les al·legacions del Porqueres i justifica la sanció argumentant que no hi ha testimonis de l’insult i es tracta de la seva «versió particular dels fets». Uns fets que s’expliquen completament diferent des de Tossa. L’altre protagonista, Poderoso, nega rotundament la versió d’Ahiayouch i se’n fa creus de la volada que ha agafat el cas. «A Ibrahim el conec d’haver-m’hi enfrontat. Estava buscant brega amb els nostres defenses. De cop va venir a mi i li vaig dir aparta’t». A partir d’aquí, segons Poderoso, la reacció del davanter del Porqueres va ser «sorprenent». «Em va etzibar ‘ets un merda, fill de puta’. Jo, incrèdul, vaig fer ‘què dius?’ i al cap de deu segons va anar a l’àrbitre a dir-li que jo li havia dit no sé què», detalla. El defensa del Tossa reconeix que va «al·lucinar» veient la reacció d’Ahiayouch . «Fa més de 20 anys que jugo entre Tercera Divisió i 2a Catalana i sempre he tingut companys marroquins. Ho trobo molt greu perquè sóc el primer que estic en contra del racisme. No entenc per què li va entrar aquella neura», diu Poderoso que ja ha posat el cas en advocats. «És molt greu i pot afectar la meva imatge», argumenta el blanenc que confessa que està «superat i angoixat» per la situació. «Mai m’havia passat res així».

Mentrestant, des del Porqueres es vol demostrar que s’avantposa la tolerància zero amb el racisme en anar-se’n del camp durant un dels partits més importants de la història de l’entitat. Ara, el club espera que els fets no quedin només en la resolució adminstrativa sinó que es continuï treballant per a l’abolició de qualsevol conducta conducta xenòfoba i racista a l’esport. Un dels capitans del Porqueres, Sile Camara, lamenta la posició «neutral» de la Federació. «Com que hi ha eleccions ara, se n’han volgut rentar les mans», diu. La retirada del partit ha deixat l’equip amb l’ascens molt coll amunt. «Tot i perdre el partit teníem opcions. Ara ja és molt complicat però teníem clar que tots anàvem a una i no podíem permetre que allò passés». El Porqueres té decidit recórrer la decisió de Competició a Apel·lació i si cal, anar al Tribunal Català de l’Esport.