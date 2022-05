El Bàsquet Girona ja té el factor pista per a la primera eliminatòria del play-off. La victòria d’aquesta nit contra el Movistar Estudiantes (70-68) dona aquest avantatge a l’equip de Jordi Sargatal, que divendres vinent acabarà la lliga regular amb la visita a l’Alacant. Fontajau ha respost omplint-se de gom a gom (3.814 espectadors) en un partit que així ho mereixia.

Els gironins han sortit molt concentrats i disposats a anar per feina, però han topat amb l’efectivitat del segon classificat. Els madrilenys han aconseguit l’avantatge al marcador i s’ha hagut de treballar de valent per aconseguir la remuntada abans del descans (39-31).

Amb el marcador a favor, el Bàsquet Girona ha fet el que tocava per defensar-lo. Ustasun ha posat per primer cop un avantatge de 10 punts i a partir d’aquí tot l’equip ha fet la resta per donar un bon espectacle a Fontajau. El tercer quart s’acabava per 55-51, mentre que a l’últim ha sabut mantenir-se amb ofici pels seus interessos malgrat que l’Estudiantes no posaria les coses gens fàcils al final i s’acabaria patint pel triomf amb un triple fallat pels madrilenys sobre la botzina.

D’altra banda, el Granada ha aconseguit l’ascens a l’ACB amb una victòria davant l’Almansa.