L’Olot i el Girona B es juguen diumenge a Rubí l’únic bitllet per ser a Madrid la setmana que ve en la final per l’ascens a Segona RFEF. Els dos conjunts gironins han arribat a la final catalana en un bon moment de forma i després d’haver eliminat a les semifinals el Sant Andreu i el San Cristóbal, respectivament. El partit de diumenge, tanmateix, serà una altra cosa. Una història ben diferent i que tampoc tindrà gaire res a veure amb els partits de lliga regular que es van resoldre amb un 0-0 al Municipal garrotxí i un 0-1 per l’Olot a Montilivi. A diferència del que sol passar sovint, aquest cop, l’etiqueta de favorit té clar posseïdor. «Tota la pressió é per a l’Olot», diu Vizuete que recorda que els garrotxins «a principi de curs eren el màxim favorit» i que «se’ls va escapar a darrera hora la primera posició i ara s’ho juguen tot a una carta». En aquest sentit, l’entrenador de l’Olot Manix Mandiola no defuig la pressió i accepta l’etiqueta de favorit. «Sí. Ho som respecte a qualsevol rival. Si cada jugador nostre s’acosta a la seva millor versió, potser n’hi ha de semblants però de més bons que ells no», diu el basc.

La gran diferència entre Olot i Girona B és, sens dubte, l’experiència que tenen alguns dels jugadors garrotxins (Eloi, Xumetra, Arranz, Mas, Bigas...) en partits d’aquesta transcendència. En aquest sentit, el Girona B podrà comptar amb, llevat d’Artero, tots els jugadors que han estat participant amb el primer equip a Segona Divisió (Farrés, Sala, Monjonell, Gabri, Dawda i Ureña). Vizuete té les baixes de Shin i Roca i el dubte de Loïc Williams. El tècnic del filial recorda que l’objectiu principal del Girona B és formar jugadors i que a principi de temporada no se’ls va marcar «cap exigència» col·lectiva d’assolir l’ascens. «El club ha fet una aposta per la gent jove i més de la meitat del nostre equip són juvenils. No és fàcil, però n’estem orgullosos i som ambiciosos», afegeix. Per la seva banda, Mandiola, que recuperarà Oriol Ayala, subratlla que l’Olot també compta amb una bona colla de joves jugadors a qui no pesarà la pressió. «Guillem Terma, Ot Serrano, Gerard Batalla, Callís, Moha... són joves i no tenen vertigen. No els pesarà el partit, que tampoc és cap final de Champions», destaca. El basc està satisfet de l’evolució de l’equip els darrers partits. «Vaig sortir reforçadíssim l’altre dia. Veig l’equip comprometedíssim».