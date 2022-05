Amb el play-off assegurat des d’un parell de jornades, el Bàsquet Girona tenia en ment el següent repte. Per garantir el factor pista en la primera eliminatòria calia guanyar com a mínim un dels dos partits que restaven per acabar la lliga regular -l’últim serà divendres que ve a Alacant. Conscients de l’avantatge que això suposaria, els de Jordi Sargatal no van fallar ahir contra el Movistar Estudiantes (70-68) en un Fontajau ple i a l’alça del partit que s’estava jugant, que podria ser perfectament un tastet del que es viurà al play-off perquè tant els gironins com els madrilenys, segons classificats, hauran de buscar l’ascens per aquesta via després que el Granada guanyés ahir l’Almansa (102-60) i es proclamés nou equip d’ACB.

El Bàsquet Girona va sortir molt concentrat i disposat a bregar cada pilota. Marc Gasol (23 punts, 30 de valoració), omnipresent tant en atac com en defensa, era el guia de l’equip. La primera cistella va ser obra de Fjellerup, obligant l’Estudiantes a reaccionar i demostrar perquè són els segons classificats. Els madrilenys van estar més encertats en el tir, sobretot des de la línia dels 6,75 amb Dee. No va ser casualitat que els gironins, per poc que fos, anessin a remolc en el marcador al primer quart. Calia seguir dins el partit. I Albert Sàbat va encarregar-se que així fos amb un triple que igualava de nou 20-20. Els gironins fins i tot van arribar a posar-se per davant, però l’Estudiantes no ho permetria gaire estona. No obstant això, els de Sargatal van animar-se. Gasol tapava bé els rivals i Jawara va ser llest per provocar una falta que els donaria l’avantatge que tant buscaven (39-31) abans del descans. La victòria s’havia de confirmar a la segona part. El Bàsquet Girona mai va deixar de creure-hi. De fet, Urtasun va posar el màxim avantatge de 10 punts només començar el tercer quart (41-31), tot i que els madrilenys no van trigar a eixugar-lo. Girona va anar sempre per davant sense poder trencar el partit i va patir fins l’últim segon. Urtasun va fer el 70-68 i amb sis segons de joc Beiran va errar el triple de la victòria.