Múltiples opcions per conèixer l’aparellament del «play-off»

Fontajau va fer goig ahir. El públic va poder gaudir d’un partit amb gust d’ACB i el Bàsquet Girona es va imposar a tot un clàssic de la màxima categoria, l’Estudiantes (70-68). Una victòria, a més, que assegura el factor pista en la primera eliminatòria d’ascens a ACB i certifica que l’equip pot guanyar a qualsevol ja pensant en una hipotètica final a quatre, que es disputarà el 18 i 19 de juny. La seu, encara no se sap, però Marc Gasol confia en poder celebrar aquest desenllaç a Girona.

«El factor pista en el play-off és molt important per a nosaltres. No el vam poder aconseguir la setmana passada. Ara ho hem aconseguit i estem contents» Èric Vila - Jugador del Bàsquet Girona

Abans, però, el conjunt dirigit per Jordi Sargatal haurà de superar els quarts de final al millor de cinc partits, els dos primers a Fontajau, i un possible cinquè també seria a Girona, ja que ahir l’equip es va assegurar el factor pista. «Era molt important per a nosaltres tenir el factor pista» explicava Èric Vila al final del partit. «No ho vam aconseguir la setmana passada», després de la derrota a la pista del Melilla (92-68), però ara «ho hem aconseguit i estem contents», sentenciava el jugador gironí. Tanmateix, el rival encara és una incògnita en aquests quarts de final i es decidirà en l’última jornada, també en horari unificat, divendres (21h).

«L’equip arriba bé i en bona dinàmica. Hem de treballar molt perquè seran sèries intenses, sobretot la final a quatre» Èric Vila - Jugador del Bàsquet Girona

El Bàsquet Girona visita la pista d’un Alacant que ja no té opcions d’entrar entre els nou primers classificats tot i guanyar ahir a la pista del Palència (83-89). El triomf dels alacantins va afavorir, de retruc, als de Sargatal, perquè van superar als castellans en la classificació. Per això, una victòria gironina el pròxim divendres, asseguraria la quarta posició al Bàsquet Girona, que esperaria el setè classificat en els quarts de final. Ara mateix, l’enfrontament seria davant el Corunya. En aquesta setena posició, però, també hi pot acabar l’Oviedo si no guanya divendres a la pista de l’Estudiantes i els gallecs guanyen a la pista de l’Almansa. Tot i així, el Bàsquet Girona podria acabar en la cinquena posició si perd i el Palència guanya en l’última jornada a la pista del Juaristi. En aquest cas, el rival seria el vuitè classificat, una posició que ara mateix ocupa el Càceres. Si els extremenys guanyen divendres a casa contra el Granada, s’assegurarien la vuitena posició. En cas contrari, haurien d’esperar que TAU Castelló i Valladolid, amb qui té perdut l’averege, perdessin el seu respectiu partit. Múltiples possibilitats i tot encara per decidir en l’última jornada.