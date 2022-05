L’endemà de certificar la permanència, malgrat la decebedora derrota contra l’Alabès, l’Espanyol li ha ensenyat la porta de sortida a Vicente Moreno. El club blanc-i-blau, tot i que encara no ha fet oficial l’anunci, ja li ha comunicat que no compta amb ell per a la temporada vinent, en què també podria prescindir de Rufete, el director esportiu. Moreno ja no dirigirà el primer equip en els dos partits que queden, aquest dissabte contra el València i a Granada.

L’agònic gol de Wu Lei en el minut 89 contra el Celta, el primer del davanter xinès a la Lliga aquest curs, va lligar fa un mes no només el triomf contra el conjunt de Vigo sinó també la continuïtat en l’elit. Els blanc-i-blaus, amb 11 punts de renda sobre el descens, miraven llavors amb més tranquil·litat els set enfrontaments que li quedaven. Però la gestió d’aquest final de curs, en què només han sumat 1 punt de 15 possibles, ha acabat amb la paciència de l’afició i la directiva. Només una victòria porta l’Espanyol en els seus desplaçaments d’aquesta temporada, l’aconseguida a Mestalla en l’últim partit del 2021. Les seves xifres a domicili el portarien al descens. Sort que a Cornellà ha exhibit una versió molt més convincent i productiva que li ha permès mantenir-se a Primera gairebé sense angoixa. Malgrat esquivar el descens, el joc de l’equip havia generat dubtes durant tota la temporada i havia provocat que la grada de Cornellà-el Prat demanés a Chen Yansheng el seu cap i el de Rufete. A això s’han d’afegir també els problemes que hi ha hagut al vestidor, especialment amb Raúl de Tomás. Tot i que només queden dos partits per al final de temporada, el tècnic va viure a Vitòria el seu últim partit a la banqueta blanc-i-blava. La Juvenil 1991, un dels grups d’animació, havia convocat abans del partit contra el València d’aquest dissabte una marxa de protesta fins a les oficines del club i havia cridat a no entrar al camp fins al minut 12. «Intolerable. La vergonya que esteu fent passar a l’afició periquita no té perdó. La dignitat, l’honor i el respecte, ja no només a la institució, sinó als aficionats, són sagrats. Això ha de canviar i hem de fer que canviï ja», van denunciar després del cinquè partit seguit sense guanyar. Vuit tècnics en sis anys Luis Blanco, tècnic del filial que estava de baixa després d’una operació, podria ser el substitut temporal en els dos partits que queden abans que l’Espanyol decideixi qui serà el nou timoner. Els últims sis anys ha tingut vuit tècnics: a més de Vicente Moreno, també han sigut cessats Sergio González, Galca, Quique Sánchez Flores, David Gallego, Rubi, Machín i Abelardo. Els quatre últims van desfilar la temporada 2019-2020, en què el conjunt periquito va certificar la tornada a Segona. Chen va decidir l’agost del 2020 posar-se en mans de Moreno, l’home que va portar el Mallorca de Segona B a Primera amb l’objectiu de pujar al més aviat possible. Va complir amb escreix, aconseguint recuperar la categoria l’any següent. Aquest any el repte fonamental era seguir a Primera, però després d’aconseguir-ho virtualment la caiguda del bloc ha sigut de categoria.