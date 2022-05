La Lliga Endesa ACB va viure ahir una apassionant darrera jornada. En joc hi havia un bitllet per al play-off pel títol i, dues places de descens. La nit va ser de les d’abans. Mòbils, transistors, emocions i un piló de combinacions que van acabar amb alegria al Gran Canària en la vuitena posició final tot i perdre, i decepció màxima a Andorra i Burgos. el conjunt andorrà, amb el gironí Oriol Paulí, necessitava guanyar ontra el Tenerife però va perdre al darrer segon (75-77). La derrota combinada amb la victòria del Saragossa a Múrcia (72-77) els condemna a la LEB Or. L’altre descendit és el Burgos, amb Xavi Rabaseda, que va perdre la final per la salvació davant el Fuenlabrada (66-83). El Bilbao va tenir el play-off a l’abast però va perdre a la pròrroga a casa contra el Betis i en va quedar fora. Així, el Garn Canària serà el rival del Barça, el Manresa s’enfrontarà al Madrid i, el Joventut al Tenerife.