Caixa o faixa per a Girona B i Olot en el camí cap a 2a RFEF

Penúltim pas -darrer a terres catalanes-, cap a l’ascens a Segona RFEF després d’una temporada ben llarga. Tant se val l’estadi on es jugui o en quines condicions estigui la gespa. Avui (19:00), s’enfronten al Municipal de Can Rosés de Rubí, l’Olot i el Girona B en un derbi gironí que decidirà quin equip català jugarà la final de la Promoció d’Ascens a Segona RFEF a Madrid.

«L’altre dia contra el Sant Andreu vaig sortir molt reforçat. Crec que veníem d’una dinàmica on aconseguíem bons resultats, però no transmetíem bones sensacions», deia l’entrenador de l’Olot Manix Mandiola a la prèvia del partit. Per ser avui a Rubí i enfrontar-se al Girona B, els olotins van haver de vèncer el Sant Andreu amb un gol d’Arranz quan restaven pocs segons perquè acabés el duel. El mateix resultat (1-0) és el que va obtenir el filial blanc-i-vermell per ser-hi avui. Els d’Àxel Vizuete en van tenir prou amb una diana d’Adri Gené per derrotar els terrassencs. «Estem contents per haver passat d’eliminatòria i pel partit que vam realitzar. Tenim moltes ganes que arribi el dia perquè l’equip està en un estat de forma molt alt. Hem afrontat la setmana donant valor al dia a dia», va comentar l’entrenador del Girona B, Àxel Vizuete, a la prèvia del derbi gironí.

«Són el clàssic filial que juga molt bé al futbol. Tenen jugadors amb experiència a Segona Divisió perquè alternen amb el primer equip», descrivia un Mandiola que creu que la clau per passar d’eliminatòria serà «estar junts, tenir moltes ajudes i estar ordenats».

Vizuete també va tenir unes paraules per descriure els olotins: «l’hem estat seguint des que ha arribat Mandiola. Al cap i a la fi, i tot el canvi d’entrenador, són els mateixos jugadors. És un equip amb molt d’ofici amb jugadors amb molta experiència». El filial té les baixes de Shin i Joel Roca i el dubte de Loïc Williams, mentre que l’Olot recupera Ayala.