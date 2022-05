El CPA Olot, amb el disc «Escalant», va aconseguir pujar al primer graó del podi al Pavelló de Reus per revalidar el títol de campió d’Espanya de Xous Grans amb una actuació que va assolir dos 10 i en va fregar uns quants més. El combinat garrotxí va quedar per davant del CPA Gironam segon amb «Sinopsis» i el CP Celrà, sisè amb «Infiltrats».

El pavelló de Reus es va vestir ahir de gala per acollir el Campionat d’Espanya de Grups de Xou Grans de patinatge artístic. Entre el reguitzell de combinats participants, n’hi havia tres de provinents de les comarques gironines: el CP Celrà, el CPA Girona i el CPA Olot. Els dos darrers, eren a totes les travesses per endur-se el títol estatal cap a casa. La primera actucació d’un combinat gironí va fer-se esperar. El CP Celrà va ser el primer dels tres en executar el seu disc. Amb «Infiltrats», van tornar a transmetre a la perfecció que una imatge val més que mil paraules. Amb una combinació de moviments de tota mena, van traslladar a la pista la idea que tenien, quan Pere Marsinyach va dissenyar la coreografia. De fet, van aconseguir una bona sisena posició en un pavelló on Marsinyach té bons records, perquè hi va aconseguir el Mundial Júnior el 2014.

L’actuació del Celrà va fer posar dempeus tota la grada del pavelló. Amb el disc «Sinapsis», el CPA Girona vol fer veure l’evolució de les neurones durant l’etapa de la vida de les persones. Una idea que està plasmada des de l’inici, on es pot imaginar una persona embarassada, fins a un final que el tanca una representació de la vellesa. El combinat de la capital gironina va veure com alguna de les seves patinadores anava per terra. Quelcom que podia passar, perquè amb la seva actuació busquen arriscar molt. Això no obstant, i gràcies al gran nivell de patinatge que ofereixen, als encreuaments i canvis de formació, els jutges els van donar una puntuació que les va situar primeres momentàniament a manca de dues darreres actuacions.

Arribava el moment del CPA Olot, que volia continuar assaborint el gust de la victòria. Fent ús d’un vestuari senzill perquè la gent es fixi més en l’actuació, les garrotxines van demostrar un altre cop perquè «Escalant» els ha regalat tantes alegries. Amb un treball coral molt ben definit i amb uns grans moviments de peus, les garrotxines van superar amb escreix les expectatives preestablertes: van aconseguir dos 10 i en van fregar uns quants més per catapultar-se primeres i, així, aconseguir revalidar el Campionat d’Espanya de Xous Grans.