L’italià Francesco «Pecco» Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22) i l’espanyol Pedro «Tiburón» Acosta (Kalex) van aconseguir ahir la «pole position» en les seves respectives categories per al Gran Premi de França de MotoGP, a ritme de rècord del circuit de Le Mans, i amb un Dennis Foggia (Honda) que va protagonitzar la primera millor classificació d’entrenaments de la seva carrera esportiva. Un altre dels pilots que va obtenir un gran resultat, va ser Albert Arenas. El gironí sortirà cinquè, des de la segona línia de la graella. El rosinc Maverick Viñales, en la categoria reina, sortirà catorzè, després que no pogués passar el tall per accedir a la Q2.

«Pecco» Bagnaia i l’australià Jack Miller van donar el «doblet» al fabricant Ducati en la classificació oficial de MotoGP, en la qual la velocitat dels prototips del fabricant de Borgo Panigale, que van acabar copant les dues primeres posicions, va ser la nota destacada. Qui més s’hi va acostar va ser el barceloní Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que es va quedar a 159 mil·lèsimes de segon, amb el líder del Mundial, el francès Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), en la quarta plaça. El lleidetà Marc Márquez (Repsol Profunda RC 213 V), vuit vegades campió del món, es va haver de conformar amb la desena posició i amb ser la millor Honda de la formació de sortida, la qual cosa una vegada deixa clar que el prototip del fabricant de l’Ala Daurada dista molt d’estar al mateix nivell que els seus principals competidors. Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP22) i Joan Mir (Suzuki GSX RR) van ser els primers referents de la primera classificació, en la qual alguns dels pilots «il·lustres» de la categoria, van buscar amb afany el passi a la segona per a garantir-se una bona posició en la formació de sortida. L’última volta va ser també l’intent definitiu de molts pilots per a aconseguir millorar la seva posició i amb parcials de tornada ràpida el van intentar tant Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) com Fabio Quartararo, que corre a casa i té el circuit de Le Mans entregat, o l’italià Enea Bastianini, però cap d’ells va poder rebaixar el temps dels dos pilots oficials de Ducati, que van protagonitzar el «doblet» al circuit francès. L’espanyol Pedro Acosta (Kalex) va inaugurar el «caseller» de «pole position» de Moto2, amb rècord inclòs, ja que Acosta va rodar en 1.35.803 i va avantatjar amb això en una mica més d’una dècima de segon al britànic Jake Dixon (Kalex). Arenas sortirà cinquè. A la categoria petita, acompanyaran a Foggia a la primera línia de la graella el japonès Tatsuki Suzuki, segon, i el valencià Jaume Masià, tercer.