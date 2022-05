Tot està decidit pel Costa Brava. Ja saben que jugaran la temporada que ve a Segona RFEF, però qualsevol alegria que arribi aPalamós, benvinguda sigui. Avui (17:00), els homes entrenats per Òscar Àlvarez tornen a competir després de la solvent victòria a casa contra l’UCAM Múrcia per tres gols a zero. Els blaugranes viatgen fins a Madrid per enfrontar-se al Reial Madrid Castella de Raúl González Blanco.

«Ens enfrontem a un equip jove, amb potencial de futur i què és un dels màxims golejadors de la competició», va detallar l’entrenador gironí a la prèvia del duel contra el filial madridista. A l’anada, al Nou Estadi de Palamós, un únic gol de Gudjohnsen va donar els tres punts als blancs. El conjunt gironí té les absències de Valera, Boris Garrós i Galindo per al partit d’aquesta tarda contra el filial blanc.