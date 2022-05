Partit no apte per a cardíacs el d'avui al Pavelló de Palau 2, el primer de les tres possibles trobades entre el Girona i el Palafrugell en el play-out per mantenir-se a l'OKLliga la temporada vinent. El derbi gironí no s'ha decidit fins a l'últim moment, a la tanda de penals, després d'una pròrroga sense gols que forçava Raul Pelicano, en igualar el marcador (1-1), de falta directe, quan quedava poc més d'un minut i mig per tancar el temps reglamentari.

El marcador l'havia encetat abans el Palafrugell a la primera meitat, de la mà de Ceschin, “Caco”. La tanda de penals ha estat el moment decisiu del partit, amb un balanç final de 3-2 i amb una última aturada de Jaume Llaverola al cinquè llançament de Romà que ha donat la victòria als gironins.