A partir de 2/4 de 7 les calculadores començaran a treure fum. No és per menys. En joc hi ha poder-se classificar-se per una competició europea de cara a la pròxima temporada, i també el descens, en la penúltima jornada de Primera Divisió. El Betis necessita guanyar al camp del Granada i esperar que el Sevilla perdi al Wanda Metropolitano contra l’Atlètic si encara vol tenir alguna opció de ser a la Lliga de Campions. Els de Pellegrini ja saben que jugaran segur l’Europa League, però encara ho ha de confirmar la Reial Societat que avui té un enfrontament a vida o mort al camp el Vila-real, setè ara mateix, i tres punts per sota els bascos. Qui perdi podria veure’s relegat a la Conferenc League, competició a la qual opta l’Athletic.

Per baix, el Llevant ja és equip de Segona. Cal veure qui l’acompanyarà. Ho podria fer l’Alabès, si no guany, precisament al Ciutat de València. El Mallorca podria baixar matemàticament també avui si no guanya el Rayo a Son Moix i el Cadis supera el Reial Madrid al Nuevo Mirandilla. El Granada visita el Betis, amb mitja salvació a la butxaca.