Olot i Girona B s'han citat aquesta tarda al Municipal de Can Rosés de Rubí per disputar la Final Territorial d'ascens a Segona RFEF. En un duel, on hi ha hagut una part per cada equip, els olotins s'han fet els amos i senyors de la pilota durant els primers quaranta-cinc minuts i han tingut les millors ocasions per trencar l'empat a zero del marcador. De fet, en una jugada per la banda dreta, Callís s'ha internat dins l'àrea per executar una passada de la mort; la pilota ha rebotat a Mateo que ha vist com es feia un gol en pròpia porteria. A la segona, el Girona B ha hagut de fer un pas endavant i ha decidit robar el domini als olotins. El mateix Mateo ha fet l'empat 1 per redimir-se i donar esperances a un filial gironí que necessitava un gol per obtenir el bitllet a la següent i última fase. En canvi, l'empat li servia a un Olot que va acabar la temporada regular en millor posició que els blanc-i-vermells. Tancats al darrere i sabedors de la importància de l'1-1, els de Mandiola han vist com el Girona era un vendaval. Això no obstant, i amb dos possibles penals a favor no xiulats, el Girona no ha vist porta per marcar el gol que necessitava per obtenir un bitllet que ha aconseguit un Olot que es classifica per la Final de la Promoció d'Ascens a Segona RFEF.