El Barça desitja acabar la temporada de la forma més digna possible. Necessita un dels sis punts que encara estan en joc per assegurar-se, de forma matemàtica, la segona posició, que dóna dret a disputar la Supercopa d’Espanya. La primera oportunitat serà aquesta tarda (19:30h) al Coliseum Alfonso Pérez, on s’enfrontarà a un Getafe que encara no té la permanència segellada. Els de Quique Sánchez Flores, igual que els blaugrana, necessiten un punt per aconseguir el seu objectiu. Després d’un inici nefast, en el que van sumar un de 24 punts, l’arribada de l’entrenador madrileny en el lloc de Míchel González va ser balsàmica. Des de llavors, a poc a poc, van anar escalant posicions fins ara.

El conjunt dirigit per Xavi Hernández és molt a prop de sobreviure a un final de curs en el qual s’està tornant a evidenciar carències que semblaven oblidades quan va guanyar 0-4 al Reial Madrid en el Santiago Bernabéu a finals de març. Des de llavors però, el joc blaugrana no ha aixecat cap i el que ha passat necessitarà una profunda reflexió de cara a la temporada que ve. «Si no guanyes, ni ets competitiu, cal fer canvis», explicava l’entrenador català amb vista al futur i considera que és fonamental disposar d’un parell de jugadors en cada demarcació. El Barça ve de guanyar al Celta (3-1), en un partit que va deixar moltes baixes que condicionarà molt l’alineació de Xavi al Coliseum Alfonso Pérez. Èric Garcia se’n va anar del partit amb problemes al dit polze de la mà dreta que el van obligar a passar per quiròfan. De totes maneres, el central no hagués pogut jugar contra el Getafe per acumulació de targetes. Precisament, aquest també és el motiu pel qual Jordi Alba i Frenkie de Jong seran baixa. A més, segueixen a l’infermeria Pedri, Nico, Sergi Roberto, Dest i Piqué. En canvi, Xavi va declarar que Ronald Araújo, segurament, entrarà a la convocatòria tot i la commoció cerebral que va deixar el Camp Nou gelat el dimarts.