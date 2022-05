El Sarrià ha fet una mala primera meitat aquest migdia contra el Zamora i ha acabat perdent en el penúltim partit a casa d'aquesta temporada a Plata (28-31). El conjunt dirigia per Josep Espar ja havia baixat matemàticament la setmana passada a Primera Nacional, però volia brindar una última victòria a la seva afició. Tanmateix, aquest triomf haurà d'esperar a l'última jornada.

I és que el conjunt gironí ha fet uns primers 30 dolents fluixos, on no sortien les coses en atac. El Zamora, en canvi, anotava totes les ocasions que tenia i al descans l'avantatge pels visitants era de nou gols (13-22). Ha millorat l'equip en la segona meitat, però els nou gols eren una llosa massa pesada per a poder pensar en la remuntada. Ho ha intentat, com sempre, i s'ha arribat a posar a quatre gols (26-30) quan faltaven cinc minuts per acabar. Era molt poc temps com per a pensar en una remuntada èpica. La UES ha acabat perdent, però amb l'orgull i l'esperit que el caracteritza i per només tres gols (28-31) cosa que semblava impossible vist el que s'havia vist en la primera mietat.