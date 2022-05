Granada, Mallorca o Cadis. Un d’aquests tres equips jugarà la pròxima temporada a Segona Divisió. Tot es decidirà en una última jornada d’infart després que ahir Abdon Prats donés la victòria al Mallorca en el temps afegit contra el Rayo (2-1). D’aquesta manera, els balears se situen amb 36 punts, els mateixos que el Cadis, que va empatar a casa contra el Madrid (1-1) i està ara en zona de descens per average. Un més en té el Granada, 37, que va perdre al camp del Betis (2-0) i es complica la vida. Per la seva banda, l’Alabès va perdre al camp del Llevant (3-1) ja és equip de Segona. Els bascos van confirmar el descens davant un equip que ja no s’hi jugava res perquè estava descendit des de la jornada passada.

Per dalt, l’Atlètic i el Sevilla es van assegurar un lloc per la pròxima edició de la Champions després d’empatar al Wanda Metropolitano. Betis i Reial Societat també tenen assegurada una plaça a l’Europa League. Els bascos van guanyar al camp d’un Vila-real (1-2), que es jugarà amb l’Athletic l’únic bitllet per a la Conference League. Els partits de la darrera jornada amb quelcom en joc es disputarà diumenge (18:30): Osasuna-Mallorca, Alabès-Cadis i Granada-Espanyol per evitar el descens i, Barça-Vila-real, Sevilla-Athletic Club per la Conference. L’Elx-Getafe també es jugarà a la mateixa hora perquè, tot i estar salvats, poden influir en casos de múltiples empats.