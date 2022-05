El Costa Brava es va veure clarament superat en la seva visita el camp del Madrid Castella. L’equip d’Óscar Álvarez va caure golejat per cinc gols a un. Els blaugranes se’ls va començar a torçar el partit en el minut 16, quan Dotor va fer el primer gol pel filial blanc. Sense temps per reaccionar, els gironins van veure com Álvaro Rodríguez ampliava la diferència en el marcador tres minuts després. Monreal va aconseguir reduir diferències pel Costa Brava en el minut 33. La il·lusió va durar poc als visitants, perquè Arribas va marcar el tercer gol.

A la segona part, els locals van continuar ampliant l’avantatge. Primer va ser Dotor qui va firmar el seu doblet, i posteriorment va ser Andri Gudjohnsen - fill de l’exjugador del Chelsea i el Barça- qui va tancar el partit amb el cinquè i últim gol a deu minuts del final.