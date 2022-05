El Girona colpeja primer als penals

Partit no apte per a cardíacs el disputat ahir al Pavelló de Palau 2, la primera de les tres possibles trobades entre el Garatge Plana Girona i el Corredor Mató Palafrugell en el play-out per mantenir-se a l’OKLliga la temporada vinent. Un derbi gironí de molta intensitat i amb oportunitats per ambdós conjunts, que no va decidir-se fins a l’últim moment, a la tanda de penals, gràcies a una última aturada de Jaume Llaverola al cinquè llançament.

La primera ocasió del partit la van tenir els locals, al minut tres, amb una falta directa que llençava Pelicano i que no acabava en res gràcies a l’aturada de Puigbi, el porter palafrugellenc. Seria la primera de moltes, tant per ell com pel porter gironí. Els primers minuts van transcórrer molt igualats, a un ritme frenètic i amb actuacions crucials de Llaverola i Puigbi, els dos grans protagonistes del partit, que evitaven materialitzar les ocasions d’ambdós conjunts, amb molta fam d’anotar, fins que poc abans de tancar la primera meitat, el Palafrugell es posava per davant (0-1) amb un gol de Ceschin, «Caco».

A la segona meitat, els empordanesos van intentar ampliar distàncies, amb dues faltes directes que aturava Llaverola i un penal que Figa llençava al pal. El Girona, en canvi, aprofitava la targeta blava que veia Canet i Raúl Pelicano anotava el gol de l’empat (1-1), per falta directa, quan faltava només un minut i mig per donar per tancat el temps reglamentari. L’agonia s’allargava així encara més i el partit se n’anava a la pròrroga, amb tot per decidir.

El futur de la categoria estava en joc i la pressió per endur-se una victòria en el primer dels partits, junt amb la polèmica que envoltava algunes de les decisions arbitrals, feien bullir el pavelló. Durant la pròrroga, que va tancar sense gols, les oportunitats pels dos equips d’endur-se la victòria es mantenien, les més clares amb intervenció dels porters: Puigbi va aturar un llançament de Litus, de penal, després d’anul·lar un gol local, mentre que Llaverola també va evitar una diana del Palafrugell, de falta directa, llançada per Castro.

La victòria es decidiria així a cara o creu als penals, on els gironins van anar per davant des del primer llançament, que va anotar Pelicano. També ho feien Rovira i Pujol, mentre que Puigbi evitava les dianes de Litus i Hugo Laguna. Pel Palafrugell, anotaven Figa i Ceschin, l’autor del gol, i fallaven Candamio, Canet i Romà, donant així la victòria in extremis als locals.

D’aquesta manera, el Palafrugell haurà de guanyar tant si com no el cap de setmana vinent, a casa, si vol tenir opcions de disputar-se a un tercer partit la plaça en joc a la màxima categoria de l’hoquei estatal, que es jugaria, de nou, a Girona.