L’Olot serà a la final de Madrid

El centenar de quilòmetres incomprensibles que es va haver de fer per veure el derbi gironí de la final autonòmica del play-off d’ascens a Segona RFEF entre l’Olot i el Girona B va ser una anècdota comparat amb el que es va viure a la gespa de l’estadi Can Rosés de Rubí. Els de Manix Mandiola jugaran aquest cap de setmana a Madrid contra un dels 18 equips que sortirà en el sorteig d’avui (13 h) per intentar ser un dels nou que pujaran.

Tenint en compte els interessos de cadascú, el filial blanc-i-vermell va iniciar molt més endollat i de seguida va pressionar a l’àrea garrotxina. Pau Víctor no va poder rematar bé dins l’àrea en la primera acció, com tampoc Adri Gené agafaria el rebot.

L’Olot va optar per intentar posar calma i així anar-se fent amb el control del partit. Van topar els de Mandiola amb la defensa gironina i el porter Lluc Matas. Després de tanta insistència, però, van aconseguir el premi amb un gol en pròpia de Mateo Enríquez quan intentava desfer-se d’una jugada perillosa d’Èric Callís. Ja tenien el partit exactament on volíen -amb l’empat en feien prou-; mentre que al Girona B se li va caure el món a sobre per instants.

Els de Vizuete no només haurien de marcar, sinó aconseguir la remuntada. Va intentar el filial tornar a atacar encara que sense acabar de tenir determinació en els metres finals. Richmon va escapar-se penjant una pilota que ningú va rematar i Pau Víctor va tenir un cop de cap al damunt del travesser. Tampoc se’n va sortir Adri Gené topant amb Batalla dins l’àrea. Abans, Sergi Arranz ja enflairava la porteria fins que Sulei va avançar-se per refusar l’atac.

La segona part no va ser apta per a cardíacs. Totes les ocasions que no hi va haver en el primer temps, van aparèixer a la represa. El Girona B va mostrar la seva fam davant d’un conjunt garrotxí que tampoc es conformaria amb l’avantatge per la mínima. Sulei va intentar sorprendre enfilant-se per l’esquerra, però no es va entendre amb Óscar Ureña. Per la seva part, Arranz va avisar amb una rematada de cap que va sortir per sobre el travesser. Batalla ja havia evitat l’empat aturant un fort xut de Pau Víctor. No obstant això, la definició de Mateo per redimir-se després de rebre una assistència de Pau Víctor va ser impossible per al porter. Res estava decidit i els gironins s’hi aferrarien tant com l’Olot. La tensió era màxima. I si abans eren els de Mandiola qui dominaven, ara era el filial qui portava la batuta mossegant de valent. Va tenir una ocasió clara Adri Gené amb un tret llepant el travesser. Batalla va forçar la pròrroga amb dues aturades de mèrit per frustrar la remuntada als gironins. Primer desviant a córner un cacau de Pau Víctor i després blocant un cop de cap d’Èric Monjonell. Va continuar picant pedra al filial i l’Olot ni sabia com frenar-lo ni se’n refiava. Per això, es defensava. Unai es va quedar a un pam de marcar amb un xut a la fusta arran d’una genialitat de Sulei per la banda. També Àlex Sala servint una falta directa a les mans de Batalla. I Monjonell, obligant el porter olotí a lluir-se tot i ser fora de joc. Malgrat tots els eforços, al final va ser l’Olot qui accedeix a la gran final beneficiant-se del seu segon lloc a la classificació de la lliga regular.