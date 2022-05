L’última jornada de Segona RFEF va de ser d’emocions fortes amb l’accés del Lleida a la promoció d’ascens a 1a RFEF. Els del Segrià acompanyen Espanyol B, Penya Deportiva i Terol a la fase d’ascens. Els de Gabri Garcia van guanyar el Numància (2-0), que ja s’havia assegurat l’ascens directe, i van acabar cinquens en la classificació. Per contra, el Badalona va empatar a Terol (0-0) i baixa a Tercera RFEF. L’Europa ja havia baixat feia setmanes i els dos descensos poden tenir conseqüències amb els compensats. Mentrestant, el Cerdanyola del Vallès allargarà la temporada perquè haurà de fer la promoció per no baixar tot i guanyar contra l’Osca B (2-0). Finalment, el Prat va empatar al camp de l’Ebro (1-1) i es va assegurar la permanència.