L'empat d'ahir contra el Girona B després de la pròrroga (1-1) va donar a l'Olot el bitllet per a la final definitiva del play-off d'ascens a Segona RFEF, que es jugarà aquest diumenge a Madrid. L'últim rival dels de Manix Mandiola serà el Tenerife B, un altre filial, segons s'ha determinat en el sorteig de la RFEF. El partit es disputarà a l'estadi Navalcarbón de Las Rozas (19.30 h).

En cas que l'eliminatòria acabi en empat com va passar a Rubí, no pujarà l'equip que hagi quedat millor classificat perquè els dos han quedat segons a la lliga regular. Per tant, l'ascens es decidiria a la tanda de penals.