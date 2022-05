El Barça femení no es cansa de fer història. Ahir va sumar un altre èxit en completar la Primera Ibedrola amb un ple de triomfs en les 30 jornades disputades.

Precisament, va aconseguir el darrer triomf contra l’Atlètic de Madrid per 2-1, l’únic rival davant el qual no va sumar els tres punts el curs passat. Irene Paredes al minut 11 va avançar el Barça amb un cop de cap i Aitana poc després va eixamplar diferències amb una centrada enverinada. Les visitants van escurçar diferències a la segona meitat gràcies a Sampedro però, tot i així, no van aconseguir evitar una nova victòria de les de Giráldez, que igualen la fita del Llevant.

A banda de celebrar la gesta, les blaugranes també van acomiadar la blanenca Melanie Serrano, que feia 18 anys que vestia la samarreta del Barça.