Anunciats els comiats del tècnic Alfred Julbe i de les jugadores Frida Eldebrink i Julia Reisingerova, que no seran les úniques que abandonaran Fontajau, l'Spar Girona ha engegat la maquinària de les renovacions -Rebekah Gardner signava fa pocs dies enrere fins el 2024- i també ha obert la carpeta dels fitxatges. El primer és d'aquells que no deixen a ningú indiferent perquè el club ha tancat la incorporació d'Irati Etxarri. La navarresa, de només 23 anys -en farà 24 el proper mes de juliol-, arriba després de ser considerada com la millor ala pivot de la Lliga Femenina i també l'MVP nacional d'aquesta competició.

Etxarri, després de posar el punt i final a una etapa prolífica al Cadí La Seu que ha durat quatre temporades, ha apostat per aterrar a Girona i ho farà amb un contracte que, de moment, la lligarà pels dos propers cursos, fins el 2024. "És una molt bona notícia el fitxatge d'Irati Itxarri i més perquè el fem per dues temporades. Es tracta d'una jugadora estatal més, que serà important en els esquemes de l'equip i que ve de ser una de les millors de la Lliga i més ben valorades. Amb ella seguim avançant amb fermesa en la construcció de la nova plantilla", ha valorat el director esportiu del club, Pere Puig.

Parla de bons números i no menteix, perquè aquest darrer curs l'ha tancat amb 13,9 punts per actuació i se li han de sumar 8,2 rebots i també 16,1 crèdits de valoració. Això, durant la fase regular, sense tenir en compte els dos partits dels quarts de final del play-off pel títol que el Cadí va disputar contra el Perfumerías Avenida, el vigent campió.

Malgrat tenir encara carrera per davant, Etxarri afrontarà aquesta nova etapa a Fontajau amb experiència, i no pas poca, en aquesta categoria. Acumula més d'un centenar de partits a la Lliga Femenina, competició que ha tastat amb el Cadí i també amb l'Araski, club amb el qual hi va debutar. No fa pas massa dies enrere, des de La Seu s'anunciava que la navarresa canviaria d'aires i les últimes informacions ja apuntaven que el destí escollit era Girona. A tot això se li suma la seva presència a la selecció espanyola absoluta.

La seva incorporació serveix per reforçar el joc interior d'una plantilla que encara ha de pentinar el mercat per buscar una pivot de garanties que supleixi l'adeu de Julia Reisingerova. També ha marxat Frida Eldebrink, mentre que Laia Palau parlarà aquest dimecres davant els mitjans de comunicació i ho farà, si no hi ha cap novetat de darrera hora, per explicar que posa el punt i final a la seva carrera com a professional.